Nuovo incendio spento nel pomeriggio in via Veronese.

Sono appena alcune centinaia di metri. L’area è quella tra Ruinadas e le scuole di via Veronese a Olbia. Qui, in tre giorni, sono scoppiati improvvisamente quattro incendi. Troppi per non far riflettere.

Tra l’erba alta e i rami secchi le fiamme si propagano in un attimo. I residenti sono allertati. E al minimo cenno di fumo danno subito l’allarme. L’ultimo, questo pomeriggio, per la seconda volta della giornata. La quarta da lunedì. Dopo il principio d’incendio spento nel primo pomeriggio, un altro focolaio è scoppiato verso le 18,30.

Subito sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. La zona è sempre la stessa, tra Ruinadas e via Veronese, dove lunedì si è stati costretti anche a sgomberare i bambini della vicina scuola materna.

Ora tra i residenti si fa avanti la paura che all’origine di quei focolai non ci siano solo delle sfortunate coincidenze, ma la mano di qualche malintenzionato. Dalle indagini per il momento non è emerso niente. O almeno, per il momento, nessuno ha lasciato trapelare niente.

