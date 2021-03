Incendio vicino alla statale, circa 20 ettari di terreno in fiamme

L’incendio ieri pomeriggio.

Incendio ieri pomeriggio intorno alle 15 e 30 tra Fonni e Orgosolo, nelle vicinanze della statale 389.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Le fiamme hanno interessato una superficie di terreno posta in prossimità della statale prima della galleria Correboi.

La particolare orografia del territorio ha imposto l’allertamento della Sala Operativa regionale e del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco per valutare anche l’intervento dei mezzi aerei, che non è stato necessario impiegare, ma che sono stati comunque messi comunque in preallarme. Spente le fiamme si è proceduto alla bonifica della zona. Si stimano circa 20 ettari di terreno interessati dall’incendio.

