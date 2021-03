Continuità aerea, Li Gioi: “Se il nuovo bando è pronto perchè non illustrarlo ai sardi?”

Le dichiarazioni del consigliere Li Gioi.

“Se il nuovo bando per la continuità territoriale aerea è pronto, come ha detto Matteo Salvini, perché l’assessore Todde non viene in Commissione Trasporti a illustrarlo? Se realmente il bando è pronto, perché la Regione avrebbe già chiesto l’ennesima proroga fino al 31 ottobre? Si tratta di contraddizioni evidenti – sottolinea il consigliere regionale del m5s Roberto Li Gioi, vice presidente della Commissione Trasporti che da mesi chiede la convocazione della stessa per poter discutere di continuità territoriale senza averla mai ottenuta.

“Ma soprattutto – osserva il pentastellato – se il nuovo bando è già stato ultimato, appare inconcepibile e assurdo che i sardi lo abbiano potuto apprendere soltanto oggi, attraverso le dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal leader della Lega e pubblicate su un quotidiano regionale”.

Questo l’attacco del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, che lo scorso dicembre ha presentato una richiesta di accesso agli atti per avere delucidazioni in merito alla redazione del bando di continuità territoriale aerea, atteso da oltre un anno.

Li Gioi ha chiesto di poter acquisire il contratto stipulato dalla Regione con la società Oxera Consulting LLP relativo al ‘Servizio di analisi del mercato del trasporto aereo tra la Sardegna e il resto d’Italia per l’individuazione e determinazione dei servizi aerei di linea minimi ai sensi del Reg. CE n. 1008/2008 finalizzato alla definizione di un nuovo regime di continuità, e la documentazione di analisi di mercato predisposta dalla stessa Oxera in ottemperanza al contratto.

