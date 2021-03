L’inchiesta sui fondi ai gruppi regionali.

L’inchiesta sui fondi destinati ai gruppi consiliari regionali si è conclusa con tre condanne. Il verdetto finale della Cassazione è arrivato per l’ex capogruppo sardista nell’assise di Cagliari Giuseppe Atzeri, che dovrà scontare quattro anni e nove mesi di reclusione, e per gli ex consiglieri dell’Udc Alberto e Vittorio Randazzo, che dovranno scontare 3 anni in via definitiva.

Per gli altri otto consiglieri del gruppo misto della XIII legislatura, la Suprema Corte ha invece rinviato alla Corte d’appello di Cagliari le decisioni, perché si dovranno valutare gli effetti di alcune prescrizioni. Annullate senza rinvio per intervenuta prescrizione sulle spese illecite contestate fino a settembre 2007, le condanne nei confronti di Oscar Cherchi, Maria Grazia Caligaris (nata a La Maddalena), Sergio Marracini, Pierangelo Masia, Raimondo Ibba, Giommaria Uggias, Mario Floris e Salvatore Amadu.

Per quanto riguarda le spese successive effettuate sino a marzo 2009, la rideterminazione della pena sarà decisa dalla Corte d’appello a cui sono stati rinviati gli atti. Da rivedere anche la posizione dell’allora esponente dell’Idv Giommaria Uggias, già sindaco di Olbia. I giudici di secondo grado dovranno anche valutare la legittimità delle spese sostenute nei 18 mesi finali di consiliatura e decidere la pena definitiva. Ma potrebbe anche arrivare l’assoluzione.

(Visited 59 times, 59 visits today)