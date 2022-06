L’incidente a La Maddalena.

Incidente ieri sera intorno alle 23 in via Indipendenza a La Maddalena. Per cause ancora da accertare, un’auto è andata a sbattere contro una vettura in sosta e si è ribaltata.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, la zona interessata aiutando gli operatori sanitari per soccorrere la persona ferita. Presenti anche i carabinieri.