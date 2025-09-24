Incidente ad Arzachena, sette feriti e due gravi

24 Settembre 2025

di Maria Verderame

Violento incidente nel territorio di Arzachena.

Incidente sulla strada 125, nel territorio di Arzachena. Stando alle prime informazioni, un furgoncino, un auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo tre mezzi e e 14 persone. Nel sinistro è stato coinvolto anche un minibus.

Sul posto sono intervenuti un elisoccorso del 118, una medicalizzata da Olbia, india di Arzachena e tre ambulanza. Il bilancio è di sette feriti con due casi gravi, trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e la polizia stradale.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI