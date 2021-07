L’incidente questo pomeriggio intorno alle 16.

Brutto incidente ad Arzachena questo pomeriggio intorno alle 16 quando Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nella strada comunale 1 per Luogosanto.

Per cause da accertare un’auto è andata a scontrarsi contro un autoarticolato. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi e bonificare l’area dell’incidente.

Leggermente feriti gli occupanti della Ford Fiesta, trasportati per accertamenti all’ospedale di Olbia dalle ambulanze del servizio territoriale del 118. Sul posto la Polizia Locale di Arzachena per i rilievi.

