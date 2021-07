L’incidente questo pomeriggio a Olbia.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 in a Olbia in viale Aldo Moro, angolo via Poletti. Coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto oltre ai soccorsi, anche i Vigili del fuoco di Olbia che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e bonificare l’area dello scontro. I sanitari del 118 invece hanno prestato le prime cure ai due conducenti che sono rimasti feriti, trasportandoli poi all’ospedale di Olbia. Sul luogo dell’incidente presente anche la polizia locale di Olbia per i rilievi.

