L’incidente questo pomeriggio ad Arzachena.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 14 ad Arzachena, sulla strada provinciale 59, a poca distanza dal bivio per la sp73.

Per cause da accertare un’autovettura è prima uscita di strada, per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. Ferita la conducente, che è stata estratta dalla squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena e trasportata dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Olbia. Al momento il traffico risulta tutt’ora interrotto.