L’incidente questo pomeriggio sulla Arzachena-Cannigione.

Ancora un incidente questo pomeriggio in Gallura. Poco dopo le 14 un’auto è uscita di strada sulla provinciale 13 che da Arzachena va a Cannigione.

Anche in questo caso a causare l’incidente sarebbe stata la strada resa scivolosa dalle piogge che stanno interessando il nord est della Sardegna con una dinamica simile a quello avvenuto poco prima a Olbia. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Arzachena per la messa in sicurezza della zona e la polizia locale di Arzachena per i rilievi.