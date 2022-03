L’incidente sulla sp 73 Olbia-Portisco.

Incidente intorno alle 14 di oggi sulla strada provinciale 73 Olbia- Portisco. Un’auto, a causa della pioggia e del maltempo che sta interessando la Gallura, ha perso aderenza ed è uscita fuori strada.

Dono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena che ha messo in sicurezza la zona e bonificato l’area dell’incidente. Sul posto il personale del 118, anche se fortunatamente l’occupante non ha necessitato del trasporto in ospedale.