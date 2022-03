Il centenario a Calangianus.

Grande festa a Calangianus per il compimento di un centenario. A raggiungere il traguardo di un secolo di vita è Andrea Decandia, nato nel 1922.

Un compleanno davvero speciale in paese, dove il primo cittadino lo ha salutato anche sui social, non potendo però purtroppo festeggiarlo, a causa del covid, e consegnagli la targa. “A nome mio personale – dichiara – dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità gli formulo i più sentiti auguri per il grande traguardo raggiunto. Spero di poter festeggiare con lui, i figli, i familiari e la casa di riposo San Vincenzo, non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà. Un abbraccio forte zio André”.