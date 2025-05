Incidente ad Arzachena, operato il motociclista 53enne

Il motociclista è stato vittima di un incidente domenica ad Arzachena.

Ha subìto un intervento chirurgico il motociclista 53enne di Arzachena, vittima di un incidente ieri, domenica 18 maggio, in viale Costa Smeralda. Le sue condizioni sono ancora gravi e, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, dovrà subìre altre due operazioni.

L’uomo ha riportato numerose ferite e fratture, in particolare a una gamba, a causa dello scontro con un’auto. L’impatto è stato violentissimo tanto da essere richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Sassari. Le cause del terribile sinistro sono in corso di accertamento.

