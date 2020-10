L’incidente questa mattina intorno alle 9 e 30 ad Arzachena.

Incidente stradale questa mattina intorno alle 09 e 30 una ad Arzachena in via porta angolo via Ariosto.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che ha provveduto a collaborare coi sanitari del 118 e mettere in sicurezza le autovettura e l’area del sinistro. Due le persone ferite trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti,

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente.

(Visited 531 times, 531 visits today)