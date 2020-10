Era arrivata seconda nelle elezioni a La Maddalena.

La candidata sindaco a La Maddalena Annalisa Gulino è risultata positiva al coronavirus. Seconda nelle elezioni con la lista Progetto Isole ha ottenuto il 26,57% delle preferenze con 1.418 voti.

In attesa del secondo tampone di conferma ha preferito avvisare la popolazione.”E’ doveroso informarvi che, dall’esito del tampone rapido, sono risultata positiva al Covid. Attendo esito del secondo tampone. In barba a chi dice “ non ce n’è Coviddi!”, ha commentato sui social Annalisa Gullino.

