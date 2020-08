L’incidente questa mattina ad Arzachena.

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 ad Arzachena sulla strada panoramica al bivio per Monticanaglia.

Due autovetture coinvolte in uno scontro frontale, avvenuto per cause ancora da accertare. Ferito il conducente di una delle due auto, subito soccorso da un equipaggio del 118 intervenuto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona interessata dall’incidente.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi e l’accertamento delle cause dell’incidente.

(Visited 1.440 times, 1.473 visits today)