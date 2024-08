L’incidente a Santa Teresa Gallura.

Questa mattina, sulla strada provinciale 90 nei pressi di Cala Pischinas, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto. Il conducente, un giovane, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro una parete rocciosa. L’impatto ha causato il ribaltamento del mezzo, che ha cappottato più volte prima di arrestarsi al centro della carreggiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Santa Teresa, che hanno collaborato con i sanitari del 118 per prestare le prime cure al ferito. Viste le gravi condizioni del giovane, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A causa dell’incidente, il traffico sulla strada provinciale 90 ha subito rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.

