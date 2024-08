Da Olbia a Palau tutti i nuovi dirigenti delle scuole

I nuovi dirigenti delle scuole della Gallura.

Il nuovo anno scolastico, che inizierà il 2 settembre, porterà diverse novità in Gallura, tra cui nuovi dimensionamenti e trasferimenti di dirigenti scolastici. Attualmente, otto scuole nel nord Sardegna, sei delle quali in Gallura, sono in attesa di un dirigente. Se non verranno nominati in tempo, si ricorrerà probabilmente alle reggenze, nonostante i recenti dimensionamenti. Inoltre, due sentenze del Tar potrebbero bloccare le assunzioni di nuovi dirigenti fino all’8 ottobre, mettendo a rischio la reggenza di 800 scuole in tutto il Paese.

Alcuni dirigenti scolastici hanno cambiato sede: Francesca Demuro continuerà a dirigere il IV Circolo di Olbia, mentre Stefano Palmas è stato nominato dirigente dell’Istituto Amsicora. Gianluca Corda, invece, si trasferisce allo scientifico Mossa, succedendo a Gigi Antolini, che va in pensione dopo 17 anni alla guida della scuola. Per tutti i dirigenti, il nuovo anno scolastico sarà impegnativo, soprattutto per coloro che dovranno gestire scuole dimensionate, affrontando processi di transizione e adattamento.

Sono in attesa di un dirigente che possa assumerne la guida gli istituti comprensivi di Aggius, Budoni–San Teodoro, Arzachena 2, il Magnon di Santa Teresa Gallura, l’Itcg Falcone e Borsellino di Palau e il 1° Circolo di Olbia. Queste scuole sono state dichiarate disponibili dall’Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di nuovi dirigenti.

