Il nuovo preside dello Scientifico Mossa di Olbia.

Un cambio di guardia si profila all’orizzonte per il Liceo Scientifico Mossa di Olbia. Dopo diciassette anni di apprezzato servizio, Gigi Antolini, uno dei dirigenti scolastici più stimati della Sardegna, lascia il timone, passando il testimone a Gianluca Corda, attuale preside del Liceo Amsicora. Antolini, che ha guidato il Mossa con dedizione e professionalità, si ritira in pensione, lasciando dietro di sé un’eredità non facile da raccogliere.

Durante il suo lungo mandato, Antolini non solo ha mantenuto alti gli standard educativi del Mossa, ma ha anche assunto incarichi di reggenza in altre scuole olbiesi, come il Liceo Artistico De André e l’Istituto Tecnico Panedda. La sua capacità di gestire con efficacia e passione diverse realtà scolastiche ha fatto sì che il suo nome diventasse sinonimo di leadership nel mondo della scuola sarda.

Ora, il compito di portare avanti questa tradizione spetta a Gianluca Corda, un dirigente scolastico che si è già distinto per il suo approccio innovativo e la capacità di ascolto. Corda si è recentemente trovato sotto i riflettori per aver accolto una richiesta insolita da parte di due studenti minorenni, desiderosi di anticipare la fine dell’anno scolastico per poter lavorare e guadagnare di più. Nonostante la reazione iniziale di stupore, il dirigente ha valutato attentamente la situazione, tenendo conto del rendimento scolastico e della frequenza degli studenti, e ha deciso di concedere loro il permesso.

Questo episodio, condiviso dallo stesso Corda sui social media, ha evidenziato non solo la sua apertura mentale, ma anche il suo impegno nel riconoscere e valorizzare la proattività dei giovani. Un segnale chiaro di come intenda affrontare il nuovo incarico al Mossa: con attenzione alle esigenze degli studenti e una visione orientata al futuro.

Per tutti i dirigenti scolastici, sia veterani che nuovi arrivati, le sfide non mancano mai. Ma con il suo bagaglio di esperienze e il desiderio di innovare, Gianluca Corda sembra essere pronto a guidare il Liceo Scientifico Mossa verso nuovi traguardi, nel segno della continuità e del cambiamento.

