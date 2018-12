Grave incidente nel sud Sardegna.

E’ successo questa mattina un incidente mortale nella zona di Escalaplano, intorno alle 5.30. Un uomo di 72 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo in un burrone. Inutili i tentativi di soccorrerlo. L’uomo è morto sul colpo.

(Visited 955 times, 955 visits today)