Auto esce di strada e finisce in un torrente a Costa Paradiso: feriti 2 giovani

L’incidente oggi intorno alle 12 sulla provinciale 90.

Brutto incidente oggi intorno alle 12 sulla strada provinciale 90, nei pressi di Costa Paradiso. Da una prima ricostruzione un’auto con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza, è andata a impattare contro il guardrail scavalcando anche un muretto e finendo in un piccolo torrente dopo un volo di qualche metro.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Blu Humanitas l’elicotteso del 118 per prestare le prime cure ai 2 giovani, che dalle prime informazioni sarebbero vigili e coscienti. Presenti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

