L’incidente nella strada 125 appena fuori Olbia.

Un’auto ed un furgone si sono scontrati, verso le 10,30, appena fuori Olbia, in località Lido del Sole, sulla strada statale 125 Orientale Sarda. A causa forse dell’asfalto bagnato e coperto dalla coltre di nevischio, che sta cadendo da questa mattina, uno dei due veicoli ha sbandato finendo contro l’altro.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Olbia. La conducente dell’auto di 28 anni è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Sassari, ma non sarebbe in pericolo di vita. La strada statale è stata chiusa per alcune ore per consentire l’intervento delle autorità. I rilievi delle forze dell’ordine accerteranno le eventuali responsabilità.

