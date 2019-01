Vendono online un cucciolo di cane di razza ma poi sparicono: denunciati

Denunciate due persone.

Denunciati dai Carabinieri di Jerzu due persone, un Italiano ed un extracomunitario entrambi residenti nel Veneto. Un inganno giocato sulla pelle degli animali e sulle persone che ne desiderano uno.

I militari sono riusciti a risalire all’identità dei due malfattori che, sfruttando il periodo delle festività Natalizie, mettevano in vendita su un sito di inserzioni di compra-vendita on-line, un graziosissimo cucciolo di razza, diventando regali sempre più ambiti dai più piccoli e non solo.

Un 45enne, vittima della truffa, ha fatto scattare le indagini, infatti, dopo aver effettuato due diversi versamenti su due carte prepagate, di un ingente somma per l’acquisto del cucciolo, di fatto mai ricevuto, si presentava in caserma e ha così denunciato la truffa. I truffatori, pensavano di averla fatta franca ma sono stati scoperti e denunciati in stato di libertà, dai militari della compagnia carabinieri di Jerzu che sono riusciti ad accertare che le carte ricaricabili sul quale è stato effettuato l’indebito accredito, erano a loro riconducibili.

