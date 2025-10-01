Incidente a Olbia, ferito il conducente di un’auto ribaltata

Si schianta contro due auto in sosta e si ribalta, ferito il conducente in un incidente stradale in via Ambalagi a Olbia. per cause ancora da chiarire l’uomo ha perso il controllo del mezzo che è finito su due auto parcheggiate per poi ribaltarsi in mezzo alla strada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza del 118, che assieme alla squadra dei vigili del fuoco ha prestato le prime cure al conducente. Poi è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Nel frattempo i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e del veicolo che ha causato l’incidente La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, inevitabili i disagi alla viabilità della zona. In via Ambalagi è intervenuta anche la Polizia locale di Olbia, gli agenti si sono occupati dei per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui