Auto si ribalta all’altezza del Mater Olbia: ferito il conducente

Incidente stradale a Olbia.

La notte tra il 13 e il 14 settembre, sulla strada statale 125, all’altezza del Mater Olbia, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un solo veicolo che per cause da stabilire è finito fuori carreggiata per poi cappottarsi al centro della strada.

L’allarme è scattato poco dopo le 22, sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno collaborato nei primi soccorsi all’autista del veicolo coinvolto, unico occupante, successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

La squadra ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area, garantendo le condizioni necessarie per il ripristino della viabilità in sicurezza. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con la strada rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

