Presentata a Olbia Benvenuto Vermentino 2025

di Antonio Pauciulo

Prende il via a Olbia l’edizione 2025 della rassegna Benvenuto Vermentino, si tratta dell’undicesimo appuntamento. La manifestazione è dedicata alla valorizzazione del Vermentino di Gallura Docg e delle eccellenze del Nord Sardegna.

Promosso dalla Camera di Commercio di Sassari–Nord Sardegna e da Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, l’evento cominciato il 29 settembre andrà avanti fino al 5 ottobre nell’ambito della Settimana del Vermentino.

Il programma prevede degustazioni, incontri tecnici, eventi divulgativi e momenti di confronto tra produttori, esperti e appassionati.

Oggi, primo ottobre, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alle ore 10:00 presso il Museo Archeologico di Olbia, al Molo Brin, seguita da un aperitivo con i Vermentini selezionati e prodotti delle aziende locali. L’iniziativa coinvolge attivamente le organizzazioni di categoria locali e punta a promuovere il territorio attraverso il vino, prodotto simbolo della Gallura, raccontando l’identità enologica, culturale e turistica.

