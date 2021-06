Incidente al bivio per Monti nella notte, violento scontro tra due auto

L’incidente poco dopo la mezzanotte.

Incidente poco dopo la mezzanotte sulla statale 726 in direzione Sassari all’altezza del bivio per Monti. Le due auto una Ford Focus e una Alfa Romeo Giulietta entrambe condotte da due giovani ragazzi, si sono scontrate violentemente.

Sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha messo in sicurezza la zona dell’incidente. Secondo la prima ricostruzione la Ford ha iniziato a perdere potenza e si è fermata sulla carreggiata per un’avaria al motore, mentre sopraggiungeva nella stessa direzione l’altra auto che non è riuscito ad evitarla. L’impatto è stato violento ma fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti illesi e non hanno riportato ferite. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

