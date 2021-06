La fake news virale a Olbia.

“Uccio Iodice è morto”. E’ diventata virale in poco tempo la fake news sul leader della lista civica Olbia Domani alle elezioni comunali. L’annuncio sul gruppo del famoso “sindaco dei poveri” Antonio Tango Dessì ha fatto il giro del web.

Impossibile non bersi la notizia della dipartita del politico, siccome Tango puntualmente aggiorna sul suo profilo i cari estinti cittadini, moltissimi hanno cominciato a pubblicare le condoglianze che nel giro di poco tempo sono diventate centinaia. Ma Iodice è vivo e vegeto. “Mi trovo costretto a smentire la notizia, diventata virale in queste ore in rete, che riguarda la mia persona. Un abbraccio a tutti”, ha dovuto postare nel suo profilo, che si è concluso con commenti di ilarità.

