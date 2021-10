Incidente tra un’auto e un bus di linea, una persona in ospedale

L’incidente questo pomeriggio.

Incidente tra un bus di linea e un’auto questo pomeriggio intorno alle 16 e 40 a Cuglieri, sulla statale 292. In prossimità di una stretta curva al chilometro 109, l’autobus, in cui era presente solo l’autista, e la vettura che procedeva in direzione opposta si sono scontrati.



Sul posto è stata Inviata la squadra di pronto intervento dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Cuglieri, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti ,ed iniziato le operazioni necessarie al ripristino della viabilità, rimasta interrotta per circa 40 minuti. Presente anche il 118 che preso in cura l’autista dell’auto accompagnandola all’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.



Al termine della messa in sicurezza i carabinieri hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.