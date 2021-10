Le previsioni meteo.

Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da sole, nuvole e pioggia a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 16 ottobre è prevista una giornata di nuvole e pioggia. In serata la giornata andrà a migliorare. La temperatura massima registrata sarà di 21 gradi. I venti raggiungeranno i 15 km/h.

Per domani domenica 10 ottobre è prevista una giornata soleggiata, a tratti nuvolosa. La temperatura massima registrata sarà di 22 gradi. I venti raggiungeranno i 14 km/h.