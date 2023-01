L’incidente di caccia a Olbia.

Ennesimo incidente di caccia, nelle scorse ore, ad Olbia. Un 73enne del posto, per cause in fase di accertamento, è rimasto ferito al piede da un colpo di fucile. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei colleghi, che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i volontari del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale. Cosciente e visibilmente spaventato è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Le sue condizioni non sono gravi.

