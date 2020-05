Si ribalta col camion sulla strada per la diga Torrei.

Camion ribaltato, questo pomeriggio, sulla strada di Tiana che porta alla diga Torrei. Per cause in fase di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata provocando il ferimento dell’autista.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118. Ma, a causa dei traumi riportati, si è reso necessario l’ausilio di un elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

