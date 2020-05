Coronavirus, dopo 5 giorni un nuovo caso positivo a Sassari e in Gallura

Il bollettino della protezione civile.

Sono 1.319 il totale dei casi positivi al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata. Diminuiscono le persone attualmente positive che oggi sono 623 , in calo di 19 unità rispetto ai 642 di ieri.

Oggi in Sardegna non si registrano decessi: il numero totale dall’inizio dell’emergenza è 119.

I casi positivi registrati sono 849 per la provincia di Sassari, 78 per Nuoro, 55 per Oristano, 94 per il Sud Sardegna e 243 per Cagliari.

ricoverati_con_sintomi 91 terapia_intensiva 11 totale_ospedalizzati 102 isolamento_domiciliare 521 totale_positivi 623 variazione_totale_positivi -19 nuovi_positivi 1 dimessi_guariti 577 deceduti 119 totale_casi 1.319 tamponi 29.966

La situazione in Italia.

Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.

(Visited 1.387 times, 1.389 visits today)