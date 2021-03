L’incidente questo pomeriggio a Olbia.

Incidente questo pomeriggio a Olbia sulla sulla sopraelevata panoramica nord. Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Olbia che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dall’incidente. Ad avere la peggio è stato il conducente del fiat scudo che è stato trasportato in ospedale per accertamenti per gli altri occupanti non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

