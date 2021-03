L’origine del nome Gallura.

Forse non tutti sanno perché il bellissimo e caratteristico territorio della Sardegna, e forse unico nel suo genere, si chiama Gallura. Sono tante le ipotesi sull’origine della subregione sarda. La Gallura è una terra particolare e caratteristica. Non si parla (quasi) da nessuna parte la lingua sarda, la cultura, usi e costumi sono differenti da gran parte dell’Isola. Fu sede di un Giudicato, la cui araldica aveva per logo un gallo.

È curioso, però, sapere che con l’animale la Gallura non ha nulla a che fare. L’origine del nome è molto antica, ancora prima del Giudicato. Secondo Francesco Cesare Casula la Gallùra deve il suo nome perché si affaccia sul Fretum Gallicum (oggi Bocche di Bonifacio). Era detto stretto dei Galli perché dopo le invasioni barbariche la Corsica appartenne ai franchi della Gallia.

Non si tratta solo di una ipotesi. In Gallura si parla una lingua di derivazione corsa, anziché il sardo. In epoca romana, infatti, gli abitanti della Gallura venivano chiamati corsi. Pare che fino a metà del XX secolo, la Gallura fu quasi un colonia della Corsica. Altre sono le curiosità che legano l’origine del nome agli abitanti. In epoca romana la parte occidentale della subregione era abitata dai Bálares (in sardo la Gallura si chiama Baddula) e venne chiamata Balura.

Sul nome Balares si ipotizza derivi da “Bal pietra + uru sede, insediamento. La Gallura, infatti, fu sede cave di marmi pregiati (ne parlammo in un altro articolo). Altre curiosità sul nome. La prima testimonianza scritta appare nel Condaghe di Silki risalente al 1065 nella forma “Gallula”, forse legata all’appellativo probabilmente di origine protosarda callullu, ovvero sasso. Altre ipotesi sull’origine attribuiscono il nome alla lingua ebraica Galil o da quello fenicio Gallal che significa paese d’altura. Ma quale sarà quella più vera?

