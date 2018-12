Incidente stamattina a Olbia.

Incidente stamattina, alle prime luci dell’alba, sulla Statale 125, alla curva del ponte di Padrongianus, all’uscita di Olbia.

Un’utilitaria ha sbandato, finendo dritta in curva. Alla guida c’era una donna, di nazionalità polacca, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

