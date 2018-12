Incidente a Olbia.

Incidente all’incrocio tra via Aldo Moro e via Copenaghen a Olbia. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15. Dalle prime indiscrezioni pare che un’automobile abbia travolto un ciclista che stava procedendo lungo via Aldo Moro in sella a una bicicletta. L’uomo al volante dell’utilitaria ha subito chiamato i soccorsi e in breve sono arrivate due ambulanze e la polizia locale di Olbia. Il traffico risulta rallentato per le operazioni di soccorso. Le condizioni del ciclista fortunatamente non destano preoccupazioni.

