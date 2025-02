Schianto tra due auto a Olbia, un ferito finisce in ospedale

Incidente tra due auto in via Vittorio Veneto a Olbia, c’è un ferito

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti verso le 18 per un incidente stradale tra due auto in via Vittorio Veneto, c’è un ferito. I due mezzi si sono scontrati all’altezza dello svincolo per la strada panoramica.

Uno dei due conducenti coinvolti è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II dal personale del 118. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area mentre ai carabinieri hanno dovuto occuparsi di ricostruire la dinamica e le responsabilità

