Incidente frontale tra 2 auto: tre feriti trasportati in ospedale

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 sulla strada provinciale 7 Belvì- Desulo dove, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente.

Tre le persone coinvolte incidente che hanno riportato contusioni varie soccorse dal personale del 118 intervenuto e trasportate all’ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad assistere le persone coinvolte.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Desulo e Tonara per i rilievi e gli accertamenti in merito alle cause dello scontro.

