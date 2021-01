L’incidente questo pomeriggio.

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta sulla strada provinciale 73, tra Bitti e Sologo a seguito di un incidente stradale occorso al ad un uomo di 51 anni originario di Lula.

Il fuoristrada con il conducente, unico passeggero a bordo, per cause in corso di accertamento si è ribaltato sulla carreggiata lasciando bloccato all’interno dell’abitacolo l’autista, che ha riportato varie contusioni.

L’uomo, dopo essere stato estratto dai Vigili del Fuoco, è stato assistito dal servizio sanitario 118 che è intervenuto con l’elisoccorso. Sul posto i carabinieri di Bitti e due ambulanze del servizio sanitario.

