Incidente con l’auto contro una mucca

Stava guidando tranquillamente quando si è trovata una mucca in mezzo alla strada e non ha potuto evitare l’incidente. Dopo una curva si è ritrovata il bovino davanti e l’impatto è stato inevitabile. Ieri i carabinieri di San Vito sono intervenuti al chilometro 79 della Statale 387 dove si è verificato l’impatto. Un’infermiera 49enne di Escalaplano stava guidando la sua Audi A1 quando la mucca ha attraversato la strada.

Il mezzo ha riportato ingenti danni e la donna è stata accompagnata dal fratello al Pronto soccorso dell’ospedale di Muravera. Nessuna traccia, invece, dell’animale che si è allontanato dal luogo dell’incidente o del proprietario che avrebbe dovuto vigilare sulla mucca. Per quanto riguarda l’auto, i documenti ertano tutti in regola e i carabinieri stanno cercando di risalire all’identità dell’allevatore che ha lasciato passeggiare una mucca in mezzo alla strada.

