Incidente all’incrocio di Olbia, diversi feriti: cosa è successo

Un violento incidente all’incrocio di Olbia.

Un violento incidente si è verificato a Olbia, all’incrocio tra via Nervi e via De Nicola, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato il ferimento di più persone. Le condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, all’origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza, circostanza che avrebbe determinato la collisione tra i mezzi. La dinamica resta comunque in fase di accertamento e saranno gli esiti dei rilievi a chiarire con precisione quanto accaduto. a influire sarebbe stato anche l’asfalto reso viscido dalle ultime piogge.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori della Polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le attività di soccorso e i controlli necessari.

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