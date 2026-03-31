Investita da un’auto a Calangianus, l’anziana è ancora grave

Una donna è stata investita da un’auto a Calangianus.

Restano gravi le condizioni della donna di 78 anni investita ieri, 30 marzo, lungo via Tempio a Calangianus. Secondo quanto ricostruito, l’anziana stava attraversando la carreggiata utilizzando le strisce pedonali quando è stata colpita da un’auto in transito.

L’impatto, particolarmente violento, avrebbe proiettato la donna a diversi metri di distanza, facendola ricadere sull’asfalto. I primi soccorsi sono arrivati immediatamente e, considerata la situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del servizio regionale Areus. La paziente è stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove è giunta in codice rosso.

Gli operatori sanitari hanno riscontrato un trauma cranico, quadro che inizialmente ha destato forte preoccupazione. Nelle ore successive, tuttavia, le condizioni sono state valutate con maggiore cautela e, pur rimanendo delicate, non sembrerebbero al momento configurarsi come irreversibili. La donna resta sotto stretta osservazione da parte del personale medico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calangianus, ai quali è affidato il compito di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso e comprendono la raccolta di testimonianze e l’analisi degli elementi utili a definire eventuali responsabilità. Alla guida del veicolo coinvolto si trovava una donna residente a Tempio, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori nell’ambito delle verifiche previste in questi casi.

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