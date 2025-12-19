Incidente a Olbia, investito mentre attraversa la strada: come sta

Le condizioni dell’uomo investito a Olbia.

Le condizioni del pedone investito a Olbia non risultano gravi e, secondo quanto emerso dagli accertamenti sanitari, non destano particolare preoccupazione. L’uomo resterà comunque sotto osservazione e dovrà sottoporsi ad alcuni giorni di cure, ma il quadro clinico complessivo è stato giudicato rassicurante.

Il pedone è stato urtato mentre stava attraversando.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Olbia, quando una persona è stata urtata da un’auto mentre stava attraversando. L’impatto è avvenuto intorno alle 18:30 nella zona dell’hotel Felix, in un tratto di strada interessato dal normale flusso di traffico cittadino.

Dopo l’incidente i soccorsi sono stati attivati tempestivamente.

Un’ambulanza base del Soccorso Sardo ha raggiunto il luogo dell’incidente insieme agli agenti della Polizia locale di Olbia, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il ferito è stato quindi trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove il personale medico ha disposto gli esami diagnostici necessari per escludere complicazioni. Gli accertamenti clinici hanno confermato l’assenza di lesioni gravi, consentendo di escludere conseguenze serie. Restano ora da chiarire, attraverso le verifiche delle Forze dell’Ordine, le circostanze che hanno portato all’incidente e l’esatta dinamica dell’investimento.

