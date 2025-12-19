Cure non urgenti, la Gallura entra nella rete sanitaria regionale

Attivo in Gallura il numero per le cure non urgenti.

Con l’estensione del servizio anche in Gallura, la rete regionale dell’assistenza sanitaria non urgente compie un ulteriore passo avanti. Il territorio della Asl Gallura entra infatti nel sistema del Numero Unico Europeo 116117, rendendo da ora accessibili tutte le guardie mediche della Sardegna Nord Orientale attraverso un solo recapito telefonico.

La centrale è interconnessa con il servizio di emergenza 118.

Il nuovo assetto consente ai cittadini che necessitano di cure non urgenti di contattare direttamente la Centrale 116117, operativa presso la sede Areus di Nuoro. Attraverso questo canale è possibile non solo richiedere assistenza sanitaria, ma anche ricevere informazioni sulla scelta e sulla revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, oltre a chiarimenti sulle modalità di accesso ai servizi e agli uffici socio-sanitari attivi nel territorio della Asl Gallura. La centrale è inoltre interconnessa con il servizio di emergenza 118, così da garantire un trasferimento immediato della chiamata qualora la situazione del cittadino presenti caratteri di urgenza.

L’attivazione del Numero Unico Europeo è affidata ad Areus.

Il servizio è gratuito e operativo senza interruzioni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le richieste vengono gestite da una squadra composta da 21 operatori, tra tecnici e sanitari, che assicurano assistenza diretta oppure provvedono a indirizzare la chiamata verso il servizio sociosanitario competente. Durante le fasce orarie di apertura della continuità assistenziale, gli operatori inoltrano la segnalazione al medico di riferimento, che prende in carico la richiesta dell’utente. Come stabilito dalla recente Legge regionale numero 8 del marzo 2025, l’attivazione del Numero Unico Europeo è affidata ad Areus, in collaborazione con le Asl e con il supporto di Ares per gli aspetti tecnologici e di comunicazione.

Le parole del commissario straordinario Areus.

“Con questa ultima attivazione, l’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza chiude il cronoprogramma per il 2025 che ha visto la progressiva attivazione del servizio Nea 116117 in cinque territori dell’isola così come da obiettivi conferiti dalla Giunta Regionale”, spiega il Commissario straordinario Angelo Serusi.

“Dopo l’attivazione del servizio nella Asl Sulcis Iglesiente, in quelle di Ogliastra, Nuoro e Oristano, l’Azienda Regionale per l’Emergenza urgenza prosegue nella diffusione del servizio con l’attivazione del Numero Unico 116117 nella Asl Gallura, fornendo il servizio a più di 650 mila residenti. L’avvio dell’116117 ci ha permesso di standardizzare le procedure su tutto il territorio regionale e migliorare la modalità di erogazione del servizio al cittadino con certezza della risposta sanitaria e sociale. Il servizio, inoltre, orienta l’utente verso i servizi nel territorio evitando così di sovraccaricare il pronto soccorso per situazioni che non richiedono un intervento urgente”, ci tiene a rimarcare Serusi.

L’importanza del servizio cure mediche non urgenti in Gallura.

Sull’importanza dell’attivazione interviene anche il Commissario Straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, che sottolinea come il nuovo numero rappresenti un traguardo significativo per l’assistenza territoriale, in grado di migliorare l’orientamento dei cittadini e di rendere più efficiente la gestione delle richieste di cure non urgenti, garantendo risposte puntuali e adeguate ai bisogni espressi.

Un ulteriore aspetto operativo viene evidenziato dal Project Manager del Nea 116117, Alessandro Bianchi, che richiama l’attenzione sul ruolo centrale del servizio nelle ore notturne e sulle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie a supporto dell’attività dei medici. “Il Numero Unico è attivo h 24 ma la funzione principale del 116117 avviene durante la notte con il trasferimento delle telefonate ai vari punti di guardia medica presenti nella Asl Gallura. Il servizio, oltre a facilitare il lavoro dei medici grazie a una serie di funzionalità informatiche che permettono di identificare rapidamente la posizione del paziente, consente anche di avere a disposizione un servizio di interpretariato in grado di dialogare in 23 lingue diverse e questo, soprattutto per la Gallura e la Costa Smeralda, rappresenta un’opzione particolarmente utile non solo per i turisti, ma anche per i lavoratori stranieri”, ha affermato Bianchi.

L’obiettivo è quello di estendere il servizio in tutta la Sardegna.

Dal 10 settembre 2024, data di attivazione del numero 116117 in Sardegna, la centrale ha già gestito oltre 40mila chiamate, con un tempo medio di risposta pari a 9 secondi. L’obiettivo dichiarato resta quello di estendere progressivamente il servizio a tutto il territorio regionale entro la fine del 2026.

