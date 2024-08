Si ribalta il camion della nettezza urbana a La Maddalena, autista resta incastrato

Incidente a La Maddalena.

Pomeriggio di paura in via Cagliari a La Maddalena, dove, a partire dalle ore 16, è avvenuto un incidente stradale. Un camion adibito alla raccolta della nettezza urbana si è ribaltato, per cause ancora da accertare, bloccando completamente la carreggiata.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta prontamente sul posto, ha immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Il ribaltamento del camion ha infatti creato una situazione di pericolo, con il rischio di ulteriori danni o incidenti. Contestualmente, i soccorritori hanno operato per estrarre l’autista, rimasto incastrato all’interno della cabina del veicolo.

L’operazione di estricazione si è rivelata complessa, ma grazie alla competenza dei vigili del fuoco, l’autista è stato liberato e subito affidato al personale del 118 presente sul posto per le cure mediche necessarie. Le sue condizioni, al momento, non sono state rese note.

In seguito all’intervento, è stata avviata la bonifica dell’area, operazione che è stata condotta con il supporto dell’azienda preposta alla gestione dei rifiuti. La Polizia Locale è intervenuta per gestire la viabilità e garantire la sicurezza nell’area interessata dall’incidente. Via Cagliari rimarrà chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di bonifica, al fine di garantire che la strada sia completamente sicura per la circolazione.

