Incidente sul lavoro, morto all’ospedale di Olbia l’operaio 55enne

L’incidente sul lavoro è avvenuto a Olbia.

Un 55enne è morto in ospedale dopo un incidente sul lavoro a Olbia. L’infortunio, come riporta il quotidiano L’Unione Sarda è avvenuto qualche settimana fa, ha avuto un esito fatale solo di recente. La Procura di Tempio ha aperto un’indagine per accertare una possibile mancata osservanza delle misure antinfortunistiche che potrebbe aver causato la morte dell’operaio.

Secondo i rilievi della polizia giudiziaria, l’autista stava operando su un mezzo in movimento, quando caduto dal pianale, riportando ferite che si sono rivelate letali. I pm stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per ricostruire l’accaduto e non escludono che la vittima non avesse alcun rapporto di lavoro con i proprietari del mezzo. Le indagini, condotte dal pm Alessandro Bosco, sono affidate ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e agli ispettori dello Spresal.

