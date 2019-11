L’incidente all’ingresso di Macomer.

Incidente stradale, questa mattina, sulla Statale 129, all’ingresso di Macomer. Un’auto, condotta da un giovane originario di Silanus, per cause in corso di accertamento, sbandando è rimasta letteralmente infilzata dal guard rail con all’interno l’autista incastrato nell’abitacolo.



Fortunatamente il giovane non è stato colpito dalla sbarra in metallo e ha riportato solo alcune ferite. Non è stato facile per la squadra dei Vigili del Fuoco di di Macomer liberarlo dalle lamiere.

Il giovane è stato portato all’ospedale di Nuoro e non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuta una pattuglia della Polizia e il personale sanitario 118.

