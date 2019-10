Le previsioni meteo.

Il ponte di Ognissanti ci riserva pioggia e freddo. Ecco le previsioni meteo dopo un mese di ottobre più estivo che autunnale.

Per oggi 1 novembre è prevista una giornata nuvolosa con piogge diffuse in tutta la Gallura. Le temperature non supereranno i 19 gradi.

Per domani 2 novembre la giornata sarà nuvolosa a tratti piovosa e le temperature non supereranno i 18 gradi.

(Visited 210 times, 217 visits today)