L’incidente capitato al cantante Mahomood.

Piccolo incidente per il cantante di origini sarde Mahmood a fine agosto in Gallura. In vacanza a Porto Cervo con l’amica e collega Elodie Di Patrizi, durante una gita in gommone ha battuto leggermente la testa.

Non si è fatto nulla di grave, ma il risultato, come spiega la rivista “Chi” in edicola, che pubblica le immagine esclusive dell’incidente di Mahmood, iè stato “un vistoso cerotto a croce sulla testa applicato proprio da Elodie”.

La disavventura, a lieto fine, è successa dopo un tuffo dal gommone a largo di Costa Paradiso. Pare che Mahmood abbia sbattuto su alcuni ricci.

